Deutsche Telekom, dopo semestrale conferma outlook 2019

(Teleborsa) – Deutsche Telekom si lascia alle spalle un primo semestre del 2019 sicuramente positivo. La società tedesca delle comunicazioni ha infatti registrato un utile netto di 1,8 miliardi di euro, in miglioramento del 24,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Anche i ricavi hanno visto un incremento del 3,2% rispetto ai primi sei mesi dell’anno passato e hanno toccato i per 39,2 miliardi di euro. Nello stesso periodo si vede in salita anche l’Ebitda, 3,2% attestandosi a 12,2 miliardi di euro.

Grazie a tali risultati il Gruppo mantiene stabili le proprie previsioni per l’intero 2019, come conferma il Ceo Tim Hoettges: “Restiamo fiduciosi. Le nostre attività hanno segnato buone performance in tutti i settori nella prima metà del 2019. Questo ci mette in grado confermare i risultati che abbiamo promesso”.

Al momento il titolo a Francoforte vive un calo dello 0,83%.