Deutsche Bank, utile trimestrale sopra le attese a 66 mln

(Teleborsa) – Deutsche Bank ha preannunciato i risultati trimestrali, specificando che superano le attese degli analisi, con un primo trimestre che si chiude con un utile al lordo delle imposte di 206 milioni di euro e un utile netto di 66 milioni di euro, valore, “al di sopra delle aspettative del mercato”.

In attesa della pubblicazione ufficiale dei risultati, prevista per mercoledì, il Gruppo ha anticipato che i ricavi dovrebbero essere di 6,4 miliardi di euro, con spese non di interesse di 5,6 miliardi di euro, compresi i contributi al Fondo di risoluzione unico di 0,5 miliardi di euro.

“La priorità di Deutsche Bank è stare al fianco dei propri clienti senza compromettere la solidità patrimoniale. È quindi possibile che la banca scenda modestamente e temporaneamente al di sotto del precedente obiettivo CET1 di almeno il 12,5%“, fa sapere il colosso in una nota, confermando l’impegno “a mantenere una riserva significativa superiore ai suoi requisiti normativi in ??ogni momento”.

“Siamo molto soddisfatti del fatto che i risultati del primo trimestre dimostrino i progressi che stiamo facendo con la trasformazione della nostra banca”, ha commentato l’ad Christian Sewing, che ha evidenziato “la forza operativa dell’attività e la sua resilienza”.

Sewing in particolare ha citato “gli eccezionali sforzi del personale” e ha sottolineato l’impegno del Gruppo “a mobilitare il bilancio per supportare i nostri clienti, che hanno bisogno di noi ancora di più. La nostra decisione in tal senso significa che il nostro Common Equity Tier 1 ratio potrebbe temporaneamente scendere al di sotto del nostro obiettivo minimo del 12,5%, senza indebolire il nostro bilancio patrimoniale”.

“Con il nostro attuale rapporto del 12,8%, siamo comodamente al di sopra del nostro requisito minimo del 10,4%. Siamo convinti che ciò sia nel migliore interesse di tutti i nostri stakeholder”, ha concluso.