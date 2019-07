Deutsche Bank sconta la ristrutturazione: perdita di 3,15 miliardi nel trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco, ha archiviato i tre mesi chiusi a giugno con una perdita netta pari a 3,15 miliardi, leggermente più ampia delle previsioni diffuse all’inizio di luglio (-2,8 miliardi) dopo l’annuncio del più grande piano di ristrutturazione della sua storia.

Escludendo oneri eccezionali per 3,4 miliardi di euro, il gruppo di Francoforte avrebbe registrato un utile netto di 231 milioni di euro, in calo del 43% su base annua.

“Abbiamo già adottato misure significative per attuare la nostra strategia e trasformare Deutsche Bank, che si riflettono sui nostri risultati”, ha affermato in una nota ufficiale, Christian Sewing, CEO del gruppo.

Deutsche Bank ha realizzato ricavi per 6,2 miliardi di euro nel trimestre, in calo del 6% e in linea con le aspettative degli analisti. Calo dei ricavi più significativo (-18%, a 2,9 miliardi)presso la banca d’investimento, ex divisione di punta del gruppo, dove saranno effettuati i tagli maggiori nell’ambito del piano di ristrutturazione.