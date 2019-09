Deutsche Bank Private Banking: prosegue piano di assunzioni nuovi Private Banker

editato in: da

(Teleborsa) – Il Private Banking di Deutsche Bank annuncia l’arrivo di Marco Bertazzo e Alessio Di Vilio che si uniscono al team della Regione Nord Est come Private Banker.

Entrambi, informa la banca, hanno maturato un’esperienza ultra decennale nel settore, lavorando presso diversi istituti di credito, l’ultimo dei quali, prima di passare a Deutsche Bank, è stato per entrambi il Private Banking di Banca Monte dei Paschi

di Siena dove hanno ricoperto il ruolo di Family Officer.

La loro profonda e consolidata conoscenza della materia finanziaria deriva anche da studi e corsi specifici: ad esempio, Bertazzo nel 2015 ha frequentato il Financial Masterclass SDA Bocconi School of Management presso la Frankfurt School of Finance & Management e Di Vilio il Financial Masterclass presso la London Stock Exchange Group Academy.

“L’arrivo di due professionisti di alto profilo e con una consolidata esperienza in materia di gestione di relazioni importanti come Bertazzo e Di Vilio – ha dichiarato Eugenio Periti, Head of Private Banking di Deutsche Bank – va a rafforzare un team come quello del Nord Est che punta sempre più a distinguersi per l’eccellenza del servizio offerto ai clienti, in un’area geografica dalle enormi potenzialità di sviluppo. I nuovi ingressi, inoltre, si inseriscono in un percorso di crescita che sta coinvolgendo tutta la nostra rete commerciale e che prevede un piano di assunzioni che proseguirà nei prossimi mesi”.

Il Private Banking di Deutsche Bank, grazie a una consolidata esperienza in materia di gestione di patrimoni e relazioni importanti, è focalizzato su un target di clientela di elevato standing che richiede sia attenzioni speciali e continue, ad alto contenuto di competenza e di servizio, sia interlocutori qualificati ed esperti.