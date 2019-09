Deutsche Bank, perquisizioni negli uffici di Francoforte

editato in: da

(Teleborsa) – Le autorità tedesche sono impegnate in un’operazione di raccolta di informazioni nel quartier generale di Deutsche Bank, a Francoforte. Le perquisizioni sono relative allo scandalo Danske Bank e a riciclaggio di denaro.



Le operazioni, ancora in corso, coinvolgono tre procuratori e nove agenti della polizia federale tedesca.

“Deutsche Bank ha analizzato i fatti in questione in dettaglio e ha volontariamente fornito i documenti richiesti per quanto possibile”, ha dichiarato la banca in un commento.