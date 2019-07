Deutsche Bank: Gros-Pietro: “Problema gigantesco”

editato in: da

(Teleborsa) – Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa SanPaolo, a margine dell’assemblea dell’ABI a Milano ha commentato la situazione di Deutsche Bank : “Continua a essere un gigante in termini di problema, e’ un problema gigantesco e speriamo che venga risolto”.

La preoccupazione maggiore va alle banche che possono creare crisi sistemiche, ha affermato il Presidente di Intesa Sanpaolo. “Da noi – ha proseguito – i crediti deteriorati sono scesi sotto la metà, nello stesso tempo le banche italiane sono quelle che hanno fatto le maggiori operazioni di consolidamento e di aggregazione. Ci sono degli altri rischi sistemici che potrebbero interessare tutto il sistema bancario europeo mentre le crisi bancarie italiane sono state pagate esclusivamente con i soldi degli italiani, in larga parte con i soldi delle banche italiane, quelle sane”.

Sulle motivazioni a questa crisi e sulla possibilità che ci siano stati due pesi e due misure per le banche italiane e tedesche, Gros-Pietro ha commentato: “Non credo sia una questione di due pesi e due misure, quanto una attenzione a dei fenomeni che sono rilevanti per le banche italiane e una difficoltà ad affrontare altri fenomeni come quelli degli attivi illiquidi e dei derivati difficilmente valutabili”.