Deutsche Bank, giudizio negativo di Barclays

(Teleborsa) – Gli analisti di Barclays hanno emesso la raccomandazione “sell” su Deutsche Bank, con un prezzo obiettivo pari a 5 euro.

Le quotazioni, dopo aver corretto al rialzo in area 7,45 euro nei giorni scorsi, potrebbero riprendere la tendenza ribassista primaria in atto e testare i minimi storici toccati a inizio giugno in area 5,80 euro.

Intanto, a Francoforte, peggiora la performance della Banca tedesca che riporta un ribasso dell’1,31%, scambiando a 7,089 euro.

Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,036 euro e successiva a quota 6,984.