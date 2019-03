Deutsche Bank e Commerzbank confermano trattative per il matrimonio

editato in: da

(Teleborsa) – Fusione in vista per Deutsche Bank e Commerzbank. Questa volta non si tratta di indiscrezioni ma di una vera e propria conferma da parte dei due istituti bancari tedeschi, dopo mesi di rumors.

“Alla luce delle opportunità che si presentano – si legge nella nota di Deutsche Bank nella quale viene data conferma dell’avvio delle discussioni – il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rivedere le opzioni strategiche. Il board è focalizzato sul miglioramento del profilo di crescita e di redditività della banca”.

Sono trattative, “dall’esito aperto, per una potenziale fusione”, ha specificato Commerzbank.

Se andasse in porto, l’unione tra la prima e la seconda banca tedesca porterà alla nascita di un colosso finanziario da 2 mila miliardi di asset e 133 mila posti di lavoro.