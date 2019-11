Deutsche Bank annnucia ricorso a TAR contro multa Antitrust

editato in: da

(Teleborsa) – Deutsche Bank ha annunciato che farà ricorso al TAR avverso il provvedimento dell’Antitrust, che ha multato la banca tedesca per un valore di 4 milioni di euro a causa della Campagna pubblicitaria “Fai +1%.

“La banca esprime grande sorpresa sia per l’entità della somma che per la scarsa attenzione alle molteplici considerazioni difensive e ai comportamenti rimediali posti in essere nei confronti dei consumatori”, ha affermato Deutsche Bank, ribadendo l’attenzione da sempre avuta alla comunicazione al mercato.