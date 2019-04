Design Week 2019, Milano regina sotto il segno della sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – E’ senza dubbio sostenibilità la parola chiave della Design Week 2019 al via da domani martedì 9 aprile e fino al 14 che inaugura uno degli appuntamenti più belli e attesi per la città di Milano: una settimana dedicata al mondo del design che celebra il passato ma guarda al futuro, aperta anche alla moda, all’arte e al cibo. E un calendario ricchissimo di eventi che spaziano dalla cultura, alla curiosità, strizzando l’occhio anche al divertimento.

AL VIA IL 58MO SALONE DEL MOBILE – Nei padiglioni della Fiera a Rho, e in centinaia di appuntamenti del Fuorisalone sparsi per tutta la città, la 58sima edizione della più grande manifestazione mondiale dedicata all’arredamento, inteso come ambiente dell’abitare e stile di vita tout court, sarà vissuta come una vera e propria Olimpiade del Design.

Una intera settimana declinata sotto il segno della creatività e dell’arte, dove il tratto distintivo sarà il respiro globale visto il numero degli ospiti attesi e la loro internazionalità (in Fiera ne sono previsti più di 350mila da 184 paesi), e l’eccellenza delle aziende espositrici (2.350 di cui il 34% estere). Il Salone di quest’anno sarà inaugurato dal Premier Giuseppe Conte.

Il Fuorisalone, un’opportunità per tutti – “Le presentazioni e le installazioni proposte da Lambrate Design District, hanno contribuito e contribuiscono a implementare l’azione dell’Amministrazione volta a diffondere la vivacità e la creatività della Design Week in tutti i quartieri cittadini – spiega l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani -.

Siamo convinti che il Fuorisalone non rappresenti solo una valida occasione di confronto per gli operatori e gli addetti ai lavori ma sia, soprattutto, un’opportunità per la città di offrire a cittadini, turisti e semplici appassionati la possibilità di avvicinarsi al bello e al ben fatto grazie ai nuovi linguaggi creativi dei giovani designer oggi sempre più attenti alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente”.