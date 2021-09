Denaro sui titoli bancari, Fitch positiva sul comparto

(Teleborsa) – Seduta all’insegna degli acquisti per i titoli bancari di Piazza Affari, che si muovono in linea con l’andamento tonico evidenziato dall’indice bancario europeo. A fare da assist al comparto, in un mercato già ben intonato, contribuisce anche la valutazione positiva di Fitch, la scorsa settimana, in un aggiornamento della sua analisi sul settore.

Tra i player del comparto, fa bene Unicredit che scambia in rialzo del 2,39%. Tonica BPER che evidenzia un bel vantaggio del 2,54% e Intesa Sanpaolo che balza del 2,14%. In luce Banco BPM con un ampio progresso del 2,62%. Punta con decisione al rialzo anche la performance di MPS (+1,98%).

L’agenzia di rating americana si attende un proseguimento della ripresa degli utili nel terzo trimestre nelle 20 maggiori banche europee, anche se con un qualche rallentamento rispetto al primo semestre dell’anno. Fitch non ravvede particolari criticità sul versante dei crediti deteriorati, anche se avverte che gli accantonamenti proseguiranno.