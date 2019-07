Denaro su Texas instruments in attesa dei conti

editato in: da

(Teleborsa) – Si attende che suoni la campana di chiusura a Wall Street per sapere i risultati di trimestre non solo di Visa ma anche di Texas Instruments.

Per quest’ultimo, gigante dei semiconduttori, il consensus prevede un utile per azione a 1,26 dollari, in contrazione dell’8% rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2018. I ricavi sono stimati per 3,6 miliardi dollari, in calo del 10,4% se paragonati a quelli ottenuti al 30 giugno dell’anno scorso.

Al momento il titolo segna un rialzo dell’1,44% a 119,88 dollari.