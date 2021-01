Denaro su Telefonica, cede torri in Europa e Sud America

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Telefonica, che passa di mano con un aumento dell’8,59%.

A fare da assist al titolo contribuisce la notizia della cessione, da parte dell’azienda di telefonia spagnola, della propria divisione torri in Europa e America Latina tramite Telxius Telecom ad American Tower, per 7,7 miliardi di euro. L’accordo interessa la vendita di circa 30.722 impianti attraverso due transazioni separate: una operazione si concentrerà sulla divisione situata in Spagna e Germania, mentre l’altra riguarderà le sue attività in Brasile, Perù, Cile e Argentina.

Telefonica prevede una plusvalenza di circa 3,5 miliardi di euro che dovrebbe ridurre il suo debito di circa 4,6 miliardi di euro al completamento della cessione.



Comparando l’andamento del titolo con l’Ibex 35, su base settimanale, si nota che l’azienda di telefonia spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +17,6%, rispetto a +3,08% dell’indice azionario della Borsa di Madrid).

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,022 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,773. L’equilibrata forza rialzista della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,271.