Denaro su Reno de Medici, OPA in arrivo dal fondo Apollo

(Teleborsa) – Protagonista a Piazza Affari il titolo Reno De Medici che mostra un’ottima performance con un rialzo del 4,15%.

A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa in data odierna dell’acquisto del 67% del capitale da parte del fondo Apollo dai due maggiori azionisti Cascades e Caisse de dépot et placement du Québec, ad un prezzo di 1,45 euro per azione. A seguito del perfezionamento dell’operazione, Apollo promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni residue finalizzata al delisting della società.



L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

La tendenza di breve di Reno De Medici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,484 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,438. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,53.