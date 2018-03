Denaro su Italgas nel giorno dei conti

(Teleborsa) – Avanza Italgas, che guadagna bene, con una variazione dell’1,21%, nel giorno in cui la società pubblicherà i risultati di periodo. Gli acquisti premiano anche le altre utilities: Enel +0,91%, Snam +1,09%, A2A +0,89% e Terna +1%.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +6,79%, rispetto a +4,04% del principale indice della Borsa di Milano).

Il quadro di medio periodo di Italgas ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,641 Euro. Primo supporto individuato a 4,586. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 4,696.