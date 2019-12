Denaro su FCA dopo firma accordo sindacale in Canada

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per Fiat Chrysler, che avanza dell’1,49%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, diffusa nelle ultime ore, della firma dell’accordo sindacale sul rinnovo del contratto quadriennale, in Canada. Secondo quanto comunicato dal sindacato dei metalmeccanici americano, United Auto Workers (UAW), i lavoratori di FCA hanno dato il via libera al contratto di lavoro siglato fra il gruppo automobilistico e UAW.

La tendenza ad una settimana del Lingotto è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,98 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,11. Il peggioramento di Fiat Chrysler è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,9.