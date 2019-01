Denaro su Buzzi Unicem, Equita consiglia “buy”

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Buzzi Unicem, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,51%.

A fare da assist alle azioni contribuisce l’indicazione positiva giunta dagli analisti di Equita che hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo a “buy” dal precedente “hold”. Ritoccato all’insù anche il target price a 20,2 euro da 19,1.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società attiva nel settore del cemento rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Lo status tecnico di Buzzi Unicem è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,06 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,45.