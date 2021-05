Delude il Job Report USA. Mercati sbandano, euro sale sopra 1,21 dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, pur muovendosi sotto i massimi di seduta. Il freno è arrivato dal dato deludente sul mercato del lavoro statunitense: nel mese di aprile negli Stati Uniti sono stati creati meno posti di lavoro del previsto e la disoccupazione è salita a sorpresa.

La delusione pesa anche sul biglietto verde, che perde quota, con l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,38%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,87%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 64,21 dollari per barile.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +113 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,89%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,06%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,03%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,29%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 26.888 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Unipol, che registra un progresso del 3,07%.

Exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 2,67%.

Su di giri CNH Industrial (+2,64%).

Tonica A2A che evidenzia un bel vantaggio dell’1,91%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -3,09%.

Campari scende dell’1,44%.

Calo deciso per BPER, che segna un -1,27%.

Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell’1,26%.