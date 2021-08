Delta ordina altri 30 Airbus A321neo

editato in: da

(Teleborsa) – Grazie all’accordo con Airbus, la compagnia statunitense Delta Air Lines aggiunge 30 nuovissimi A321neo alla propria flotta secondo il piano di rinnovo accelerato che prevede la sostituzione degli aerei meno efficienti dal punto di vista del consumo di carburante.

L’A321neo è l’aereo narrowbody di grandi dimensioni più efficiente dal punto di vista dei consumi di Delta e adatto a completare la rete nazionale leader del vettore. Nell’aprile scorso Delta e Airbus hanno convertito 25 diritti di acquisto di A321neo in ordini fermi, e aggiunto 25 opzioni incrementali di A321neo.

Delta opera 121 aeromobili fra quelli di maggiori dimensioni della famiglia A321ceo, e con gli A321neo aggiuntivi ha ora impegni di acquisto per 155 A321neo, oltre alle sei consegne di A321ceo rimanenti. Delta ha diritti di acquisto per ulteriori 70 A321neo. Questi impegni di acquisto considerano le esigenze future di Delta per sostituire gli aerei narrowbody più vecchi e meno efficienti dal punto di vista dei consumi. In totale, Delta conta ora 288 impegni di acquisto compresi jet widebody e narrowbody.

Delta prevede di ricevere il suo primo A321neo nella prima metà del 2022, e le consegne continueranno fino al 2027. Molti degli A321neo di Delta saranno consegnati dall’impianto di produzione statunitense Airbus di Mobile, in Alabama. Dal 2016 la compagnia aerea ha ricevuto 87 aerei Airbus prodotti negli Stati Uniti.

Gli A321neo di Delta saranno dotati di 194 posti a sedere, di cui 20 in Prima Classe, 42 in Delta Comfort+ e 132 in Main Cabin. I nuovi aeromobili saranno operativi sul vasto network nazionale di Delta, e completano l’attuale flotta di 121 aeromobili Airbus A321ceo.