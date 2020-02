Delta investe 1 mld di dollari per diventare la prima compagnia aerea a zero emissioni

editato in: da

(Teleborsa) – Un investimento da un miliardo di dollari in dieci anni per arrivare al trasporto aereo pulito, con l’obiettivo di essere la prima compagnia aerea a zero emissioni.

È la scelta strategica di Delta Air Lines che dal 1° marzo 2020 e per i prossimi dieci anni investirà in innovazione e tecnologie per accelerare la riduzione delle emissioni di carbonio e dei rifiuti e per nuovi progetti di riduzione del bilancio delle emissioni.

“Nulla può sostituire il potere che ha il viaggio di unire le persone, e il nostro mondo ne ha bisogno oggi più che mai. Mentre trasportiamo i nostri passeggeri in tutto il mondo, è nostra responsabilità mantenere la promessa di riavvicinare le persone e garantire la massima attenzione per il nostro ambiente”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta.

L’annuncio arriva in concomitanza della festa di San Valentino, giorno scelto da Delta per pagare 1,6 miliardi di dollari di partecipazione agli utili ai suoi dipendenti.

La strategia della Compagnia riguarderà le emissioni in tutta la sua attività, sia in volo che a terra, con nuovi progetti e metodi per ridurre l’impronta di carbonio, il tutto riducendo al minimo la dipendenza dalle attuali, limitate, soluzioni di compensazione delle emissioni di carbonio. Per sostenere questa strategia, Delta destinerà parte del suo impegno finanziario in strumenti di investimento, tra cui un fondo dedicato, incentrato sul raggiungimento della sua ambizione di neutralità delle emissioni carbonio.

“Nessuna delle sfide che abbiamo di fronte ha più bisogno di innovazione della sostenibilità ambientale, e sappiamo che non esiste un’unica soluzione. Stiamo analizzando attentamente i problemi, esaminando ogni aspetto della nostra attività” ha detto Bastian.

“Siamo in viaggio, e anche se oggi non abbiamo tutte le risposte, sappiamo che la nostra portata, insieme agli investimenti di tempo, talenti e risorse, avranno un impatto significativo sul pianeta e garantiranno la sostenibilità del nostro business per i decenni a venire“, ha concluso il CEO di Delta.