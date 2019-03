Delta conferma sinergia con FS per Alitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Delta Air Lines conferma la volontà di “collaborazione con Ferrovie dello Stato” finalizzata ad una partnership per l’ingresso nel capitale ed il rilancio di Alitalia.

Lo ha confermato la compagnia aerea americana, aggiungendo che “le discussioni sono ancora in corso poiché Alitalia è un partner di vecchia data di Delta”.

Secondo indiscrezioni, tuttavia, Delta sarebbe disposta ad investire sul 10% del capitale, invece di un 20% inizialmente ipotizzato, stessa quota che ha in seno ad Air France-KLM, con la facoltà di salire al 20% a seguito di buoni risultati. E’ comunque abitudine di Delta procedere con una politica di piccoli passi, come fatto anni fa con Aeromexico, dove entrò con il 19% per poi salire al 49% dopo alcuni anni.

L’uscita di easyJet dall’affaire, a questo punto, rende disponibile un’altra quota di capitale, da ripartire fra i nuovi soci. Voci avrebbero indicato un possibile aumento della porzione destinata a Fs Italiane, rispetto al 30% inizialmente stabilito, anche se il vertice del gruppo sarebbe fermamente intenzionato a mantenere la quota stabilita.

(Foto: © Delta Airlines)