Delta Airlines, record di 18,9 milioni di passeggeri a giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Delta Air Lines pubblica l’andamento del traffico per il mese di giugno. La big statunitense ha registrato un record di traffico, per 18,9 milioni di passeggeri trasportati, in crescita dle 6,9% rispetto all’anno precedente, includendo anche il picco storico giornaliero di 697.745 passeggeri che hanno volato il giorno 21 giungo.

La più antica compagnia statunitense, che consta di più di 300 mila destinazioni in 50 Paesi nel Mondo con più di 5 mila partenze giornaliere è annoverata da Fortune tra le 50 Migliori Compagnie e al primo posto nella classifica Business Travel News Annual Airline.