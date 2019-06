Delta Airlines introduce il riconoscimento facciale a Minneapolis

editato in: da

(Teleborsa) – Dal mese di luglio i viaggiatori partono dall’Aeroporto Internazionale di Minneapolis-Saint Paul in Minnesota con Delta Airlines non avranno più obbligo di avere con sé la carta d’imbarco ma potranno sottoporsi al riconoscimento facciale. E’ la novità introdotta dalla compagnia aerea statunitense per facilitare l’imbarco dei propri passeggeri. All’aeroporto di Minneapolis-Saint Paul, che attrae migliaia di turisti nel comprensorio della cosiddetta Città dei Laghi percorsa dal Mississippi, sono stati installati 16 gate.

Delta Airlines ha calcolato che la procedura permette di risparmiare due secondi per passeggero, ovvero circa 9 minuti per completare l’imbarco su un aereo con 270 persone. Il primo sistema di riconoscimento dei volti usato da Delta è stato installato presso l’Aeroporto Internazionale di Atlanta-Hartsfield-Jackson. Tre passeggeri su quattro che utilizzano i voli Delta Airlines prediligono sottoporsi alla scansione del volto invece che procedere senza i metodi tradizionali