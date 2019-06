Delta Air lines, sempre più Airbus A220 su rotte domestiche Usa

editato in: da

(Teleborsa) – Crescita in questa estate 2019 del numero degli aeromobili Airbus A220 utilizzati da Delta Air Lines sulla propria flotta domestica in servizio all’interno degli Stati Uniti. L’aeromobile, un agile narrow-body (fusoliera stretta con un solo corridoio) che include tutte le comodità e i servizi di un wide-body (fusoliera larga), ha debuttato appunto sulle rotte interne americane di Delta all’inizio del 2019, ed entro il 2020 sostituirà il 20% della flotta del vettore. Delta è stata la prima compagnia statunitense a ricevere in consegna gli aeromobili A220, precedentemente conosciuti con il nome “CSeries”.

L’Airbus A220, infatti precedentemente appunto conosciuto come Bombardier CSeries, è parte di una famiglia di aeroplani di linea composta da due modelli: A220-100 e A220-300, progettato e costruito da Bombardier Aerospace. Il programma fu annunciato nel 2004, mentre la progettazione e lo sviluppo sono cominciati nel 2008. Dal primo luglio 2018 l’aereo è commercializzato dall’azienda europea Airbus con il nome di A220.

Progressivamente da quesa’estate, dunque, i nuovi Airbus A220 verranno utilizzati su più rotte e aeroporti negli Stati Uniti. Il servizio con questi aeromobili è stato inaugurato in aprile al Salt Lake City International Airport, e in maggio hanno cominciato ad operare dal Mineta International Airport di San Jose, California. La scorsa settimana, Delta ha iniziato a servire due delle sei rotte giornaliere per San Jose con gli A220 da Seattle, dove nel corso dell’anno l’aeromobile sarà utilizzato su ulteriori rotte. Nel corso dell’estate, l’A220 andrà a coprire 74 voli giornalieri con partenza da dieci aeroporti statunitensi: Boston, Dallas-Fort Worth, Detroit, Newark, Houston-Bush Intercontinental, New York-La Guardia, Minneapolis-St. Paul, Seattle, San Jose.

Gli A220 sono aeromobili di nuova generazione estremamente efficienti, soprattutto per quanto riguarda il risparmio nell’utilizzo del carburante; possono ospitare 109 passeggeri, di cui 12 in First Class, 15 in “Delta Confort” e 82 in “Main Cabin”, ovvero l’Economy. Delta prevede di di disporre un totale di 90 A220 nei prossimi quattro anni.