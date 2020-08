Delta Air Lines, riparte il volo Fiumicino-New York

editato in: da

(Teleborsa) – Delta Air Lines riaprirà a settembre il collegamento da Roma Fiumicino–New York Jfk, con tre frequenze alla settimana, che diventeranno cinque nel mese di ottobre.

Nelle scorse settimane la compagnia statunitense aveva riattivato il Milano Malpensa – New York Jfk, che pure passerà da tre a cinque frequenze settimanali da ottobre, mentre per i collegamenti tra Roma Fiumicino e Atlanta e tra Venezia e New York Jfk bisognerà attendere l’estate 2021.

Da settembre Delta riprenderà i collegamenti dal suo hub di New York-Jfk per Accra, Barcellona, Madrid, da Atlanta per Lagos e da Boston per London Heathrow. Nel mese di ottobre riprogrammati i voli da New York-Jfk per Bruxelles, Dublino, Francoforte e Zurigo; da Seattle per Parigi Charles de Gaulle. Per volare tra Boston e Parigi con Delta Air Lines bisognerà attendere il mese di novembre.