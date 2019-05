Delta Air Lines, dal 16 maggio riprendono i voli per Atlanta da Milano Malpensa e Venezia

editato in: da

Da giovedì 16 maggio, ripartono i voli estivi di Delta Air Lines per Atlanta dall’aeroporto di Milano Malpensa e dal Marco Polo di Venezia. Da venerdì 24 maggio sarà la volta della ripresa del secondo collegamento giornaliero da Roma Fiumicino per il capoluogo della Georgia che è il principale Hub del vettore americano. I voli, giornalieri, sono operati in collaborazione con i partner di joint venture Delta – Air France, KLM e Alitalia.

“L’Italia rappresenta il terzo mercato per traffico tra Europa e Nord America, con più di 5.500 passeggeri trasportati a tratta ogni giorno – ha sottolineato Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa – e Atlanta, d’altra parte, è il nostro principale Hub, dal quale operiamo più di 1.000 voli al giorno. E’ l’aeroporto più trafficato del mondo. I collegamenti per la capitale dello stato della Georgia permettono ai nostri passeggeri di raggiungere il sud-est degli Stati Uniti o, con una coincidenza, praticamente ogni destinazione del Paese, grazie al capillare numero di scali serviti appunto da Delta da questo Hub”.

Il Boeing 767-400 in servizio sul volo DL 175 decolla da Milano Malpensa alle 11:15 per atterrare alle 15:15 locali all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Per il “ritorno” in Italia, DL 174 con partenza alle 18:12 e arrivo alle 09:30 del mattino seguente. Dal Marco Polo di Venezia Tessera Delta Air Lines osserva i seguenti orari: direzione Italia Usa, DL 193 su Boeing 767-300 ore 11:10 – 15,54. Da Usa a Venezia DL 192 con partenza 17:50 e atterraggio alle 09:30 del giorno successivo. Per i due voli da e per Roma Delta utilizza invece Airbus A330-300.

Quest’anno i passeggeri che volano in classe Delta One, la business class di Delta, possono pre-selezionare in anticipo i propri pasti per gustare, una volta a bordo, i piatti da loro preferiti. I passeggeri con un indirizzo email valido registrato all’interno della prenotazione ricevono un’email tre giorni prima della partenza con la richiesta di selezionare il pasto preferito. Come sempre, i pasti sono accompagnati da una ricercata scelta di vini.

Delta è tra le prime compagnie aeree del mondo. I passeggeri in partenza dall’Italia possono scegliere di viaggiare nelle tre classi di servizio Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. In tutte le classi è previsto un sistema di intrattenimento a poltrona con una vasta scelta di film, musica e spettacoli, e il servizio di messaggistica gratuito su WhatsApp, iMessage e Facebook Messenger, oltre al wi-fi in volo per un minimo sovrapprezzo. Quanti volano direttamente verso una destinazione internazionale dal Terminal F di Atlanta, possono ora scegliere di utilizzare l’innovativa tecnologia di riconoscimento facciale dall’arrivo in aeroporto fino al gate di imbarco. Tutti i voli Delta Air Lines sono operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-KLM e Alitalia.

Delta Air Lines (NYSE: DAL) è la compagnia statunitense leader per prodotti, servizi, innovazione, affidabilità e customer experience. Con il supporto dei suoi 80.000 dipendenti in tutto il mondo Delta continua a investire nel proprio personale e nel migliorare l’esperienza di volo, generando rendimenti leader nel settore per i suoi azionisti.

Con sede ad Atlanta, in Georgia, Delta offre più di 5.000 voli al giorno e 15.000 partenze in affiliazione, inclusa l’alleanza Sky Team, di cui Delta è membro fondatore. Il vettore trasporta circa 200 milioni di persone all’anno, portando i suoi passeggeri verso oltre 300 destinazioni, in 50 paesi del mondo.