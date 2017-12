Delrio: la mobilità ciclistica è una priorità. Ora è legge

(Teleborsa) – “La mobilità ciclistica è una priorità per le città. Oggi è legge”. Ha affermato ieri, 21 dicembre 2017, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, dopo l’approvazione della Legge sulla Mobilità Ciclistica.

“La Cenerentola della mobilità, la bicicletta, assume pari dignità in città, in periferia e nei percorsi turistici, rispetto agli altri mezzi e guida il cambiamento verso la mobilità dolce e alternativa. È uno scatto culturale e nella pianificazione delle opere, per il quale il nostro Paese è pronto e di cui dobbiamo ringraziare tutti i Parlamentari con i quali abbiamo collaborato, a partire dal relatore on. Paolo Gandolfi e al Sindaco e Presidente dell’Anci, Antonio Decaro”.

“Continua, con soddisfazione, l’azione per aumentare la ciclabilità e la sicurezza dei ciclisti – conclude il Ministro – . Va in questa direzione il decreto firmato oggi da 14,8 mln alle Regioni per 70 percorsi e piste ciclabili in sicurezza. Per avere sempre più ciclisti dobbiamo avere più piste ciclabili e più sicure”.