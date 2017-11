(Teleborsa) – In merito al ritorno all’operatività dell’Aeroporto di Crotone prevista per domani 30 novembre, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio dichiara: “La riapertura dell’Aeroporto di Crotone, con la ripresa dei collegamenti è un’ottima notizia che i cittadini dell’area ionica della Calabria attendevano da mesi. Il lavoro sinergico del Ministero, della Regione e degli Enti Locali insieme alla società di gestione degli aeroporti calabresi SACAL, Enac ed Enav comincia a dare i suoi frutti.

È stato raggiunto un obiettivo difficile, ma con la riapertura di Crotone comincia a prendere corpo la rete aeroportuale calabrese, dopo il consolidamento dello scalo reggino e il potenziamento come hub regionale di quello di Lamezia Terme”.

Delrio: “Bene la riapertura a Crotone. Prende corpo la rete aeroportuale calabrese” redazioneteleborsaxml