(Teleborsa) – Denaro su De Longhi, che sta brillando a Piazza Affari con un rialzo del 4% a 25,48 euro.

Oggi Banca IMI ha migliorato il giudizio sul titolo a “buy” e alzato il target price a 13,5 euro.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 25,74 e successiva a quota 26,5. Supporto a 24,98.