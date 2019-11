Deloitte Italia, crescita a doppia cifra del fatturato

editato in: da

(Teleborsa) – Deloitte Italia registra per l’esercizio fiscale 2019, concluso il 31 maggio, un fatturato di circa 750 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno, registrando una crescita a doppia cifra per il 6° anno consecutivo.

A livello mondiale Deloitte ha raggiunto un fatturato pari a 46,2 miliardi di dollari con una crescita del 9,4%, consolidando la sua leadership.

Le società del network italiano, operative in 24 sedi, oggi contano oltre 6.700 persone, di cui il 60% è al di sotto dei 30 anni e circa la metà donne. Nel solo anno fiscale 2019 Deloitte in Italia ha assunto oltre 1.800 persone (crescita del 14%) ed erogato circa 410 mila ore di formazione.

Sono 31 i nuovi Partner di Deloitte in Italia: 5 appartenenti all’area Audit & Assurance guidata da Stefano Dell’Orto, 15 al Consulting guidato da Alessandro Mercuri, 3 all’area Financial Advisory guidata da Antonio Solinas e 6 all’area Tax & Legal guidata da Alessandro Lualdi.