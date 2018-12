Dell’Orco, sostegno alla mobilità sostenibile e micromobilità

editato in: da

(Teleborsa) – Il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell’Orco, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, relativo alla mobilità sostenibile e alla micromobilità.

“Stiamo lavorando per far sì che le nostre città possano avere una mobilità sempre più sostenibile e meno impattante a livello ambientale – scrive Dell’Orco -. Grazie a una norma inserita in legge di Bilancio, infatti, autorizziamo la sperimentazione nelle città della micromobilità elettrica. I sindaci potranno far circolare nelle strade delle proprie città mezzi a impatto zero, come ad esempio monopattini, segway e hoverboard elettrici: un’ottima alternativa di trasporto sostenibile in ambito urbano da utilizzare per gli spostamenti quotidiani. Si tratta di un piccolo passo in avanti, a cui ne seguiranno molti altri, per perseguire il nostro obiettivo di assicurare a questo Paese un balzo in avanti fondamentale verso una mobilità veramente green. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri figli” – ha concluso il Sottosegretario.