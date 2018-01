Dell potrebbe tornare a Wall Street

(Teleborsa) – Dell potrebbe tornare in Borsa a meno di cinque anni dall’addio a Wall Street.

Secondo rumors di stampa, il management della maggior compagnia tecnologica non quotata al mondo starebbe esplorando alcune strade per aumentare la profittabilità, visto il fallimentare investimento in EMC Corp. Il deal, avvenuto nel 2015, non è stato in grado di portare i benefici previsti in termini di risparmio sui costi e miglioramento della performance.

Tra le opzioni al vaglio vi sarebbero nuove acquisizioni ma anche il ritorno in Borsa dopo il delisting avvenuto a ottobre del 2013.

L’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) potrebbe essere diretta o avvenire tramite fusione con VMware, società pubblica controllata dal Gruppo fondato da Micheal Dell che si occupa di data center.