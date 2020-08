Delivery Hero sotto pressione a Francoforte

editato in: da

(Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per Delivery Hero, che tratta in perdita del 2,62% sui valori precedenti. Il gruppo tedesco di cibo da asporto online ha annunciato l’acquisizione del servizio di alimentari online InstaShop.

La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all’andamento del DAX30. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Delivery Hero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 91,64 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 94,36 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 90,46.