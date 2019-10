Deliveroo supera quota 100 città e diventa sponsor FIGC

editato in: da

(Teleborsa) – Deliveroo compie 4 anni e continua a crescere: a ottobre raggiunge e supera la quota delle 100 città dove il servizio di consegna di cibo a domicilio è presente. Un obiettivo che la piattaforma leader dell’online food delivery vuole celebrare con l’avvio della sponsorship con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per sostenere uno dei simboli a cui gli italiani sono da sempre maggiormente legati: la maglia azzurra.

Dopo il successo riscosso nelle 98 città nelle quali il servizio è già attivo, diventano dunque 114 i comuni dove è possibile ordinare – in modo efficiente, affidabile e attraverso un’ampia varietà di scelta – ottimo cibo a domicilio in appena 30 minuti. L’obiettivo è quello di raggiungere sempre più località del Paese, rispondendo ad una domanda del mercato in costante crescita.

“Superando quota 100 città, raggiungiamo un obiettivo estremamente importante per Deliveroo” afferma Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia. “Si tratta di un passaggio fondamentale della nostra espansione che avviene nel mese in cui celebriamo i 4 anni di presenza in Italia. Ora vogliamo spiegare degli investimenti che avevamo annunciato nei mesi scorsi: l’espansione territoriale prosegue in modo sempre più intenso e apriremo decine di altre città ad Ottobre e altre entro la fine dell’anno”

Grazie al servizio McDelivery, con Deliveroo sarà possibile ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i più celebri menu McDonald’s.