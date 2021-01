Deliveroo raccoglie nuovi fondi e pensa alla quotazione in borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Deliveroo ha completato un nuovo round di finanziamento per un valore di oltre 180 milioni di dollari provenienti da parte di investitori guidati da Durable Capital Partners LP e Fidelity Management & Research Company LLC, con una valutazione dell’azienda di oltre 7 miliardi di dollari.

Questo investimento – spiega una nota – arriva prima di una possibile IPO (Offerta Pubblica Iniziale) e “riflette la forte domanda da parte degli azionisti esistenti di investire nella società, in ragione del significativo potenziale di crescita nel settore dell’online food delivery, nel quale sta accelerando l’adozione da parte dei consumatori”.

“In Deliveroo siamo sempre concentrati sullo sviluppo della migliore proposta per consumatori, rider e ristoranti – ha dichiarato Will Shu, fondatore e CEO di Deliveroo –. Questo investimento ci aiuterà a continuare a innovare, sviluppando nuovi strumenti tecnologici per sostenere i ristoranti, per fornire più opportunità di lavoro ai rider e per ampliare la scelta per i clienti, portando loro il cibo che amano da più ristoranti che mai. Siamo davvero contenti che i nostri azionisti vedano l’opportunità e il potenziale di crescita davanti a noi”.