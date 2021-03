Deliveroo punta a raccogliere 1 miliardo di sterline con IPO

editato in: da

(Teleborsa) – Deliveroo, società britannica di food delivery, punta a raccogliere 1 miliardo di sterline nella sua quotazione sul London Stock Exchange, con alcuni degli investitori attuali che prevedono di vendere azioni, ha detto la società in una nota, senza fornire ulteriori dettagli. L’IPO di Deliveroo, che in un round di finanziamento a gennaio è stata valutata 7 miliardi di dollari, è una delle più attese del primo semestre 2021.

Le transazioni sulla piattaforma sono aumentate del 64% nel 2020, raggiungendo i 4,1 miliardi di sterline, a causa del boom degli ordini a domicilio durante la pandemia, ha detto la settimana scorsa Deliveroo.

La società si quoterà con una struttura azionaria a doppia classe, con il fondatore e CEO Will Shu che avrà diritti di voto potenziati per tre anni. Questa caratteristica non consentirà a Deliveroo di essere inclusa nel FTSE 100, anche se avrebbe la dimensione adatta.

