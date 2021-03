Deliveroo, IPO valuta società a 7,6-8,8 miliardi sterline

editato in: da

(Teleborsa) – Deliveroo potrebbe valere fra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline. L’IPO della rinomata app per il food delilvery è stata prezzata infatti fra 3,90 e 4,60 sterline per azione. L’azienda, che punta a quotarsi sul mercato principale del London Stock Exchange, farà domanda di ammissione alla quotazione presso la Financial Conduct Authority, l’equivalente della Consob in Regno Unito.

Per la quotazione, Deliveroo ha previsto l’offerta di nuove azioni per un valore di 1 miliardo di sterline e la vendita di azioni esistenti da parte di alcuni azionisti di riferimento.

“Siamo orgogliosi di quotarci a Londra, la città in cui Deliveroo ha iniziato”, ha affermato il fondatore e Ceo Will Shu, aggiungendo che la quotazione sul LSE consentirà all’azienda di “continuare a investire in innovazione, sviluppando nuovi strumenti tecnologici per sostenere ristoranti e supermercati, procurando ai rider più lavoro, e ampliando la scelta per i consumatori, portando loro il cibo che amano da sempre più ristoranti”.

“Questo – sottolinea – ci aiuterà nella nostra missione di diventare l’azienda di riferimento del cibo. Abbiamo avuto un avvio molto forte del 2021, e siamo solo all’inizio di un viaggio entusiasmante in un mercato grande e in rapida espansione, come il food delivery, con un’enorme opportunità davanti a noi”.



Deliveroo ha fornito anche un aggiornamento sull‘andamento dei suoi affari, indicando che il GTV – la quantità totale di transazioni gestite attraverso la piattaforma – è cresciuto del 121% anno su anno a livello nei primi due mesi del 2021 (gennaio e febbraio): in Regno Unito ed Irlanda la crescita è stata del 130% e negli altri mercati del 112%.

Questa performance segue un 2020 già brillante, in cui il GTV è cresciuto del 64%, stando al Company’s Registration Document pubblicato l’8 marzo scorso. Il tasso di esecuzione (run-rate) del GTV del quarto trimestre 2020 ammonta a oltre 5 miliardi di sterline. Nel 2020, il margine di profitto lordo sottostante come percentuale del GTV è cresciuto dal 5,8% del 2018 all’8,8%, dimostrando una rapida crescita sostenuta da forti elementi economici.