Deliveroo è in rialzo nel primo giorno di negoziazione senza restrizioni

(Teleborsa) – Deliveroo è in rialzo del 2,61% al London Stock Exchange nel primo giorno di negoziazione senza restrizioni, con gli investitori al dettaglio che si sono uniti agli scambi finora riservati agli azionisti esistenti e ai grandi investitori. Il titolo della società di food delivery scambia a 287,3 pence, ancora pesantemente scontato (-26%) rispetto al prezzo di IPO di 390 p.

“Sebbene Deliveroo sia salito nel primo giorno di negoziazione disponibile per gli investitori al dettaglio, è troppo presto per dire se si tratta di un voto di fiducia nel titolo“, ha detto a Reuters Connor Campbell, analista di Spreadex. “Il vero banco di prova per l’azienda saranno i prossimi mesi, soprattutto se uno sciopero dei fattorini dovesse effettivamente andare avanti”.

Il riferimento è allo sciopero odierno di centinaia di rider in Gran Bretagna, proclamato per chiedere aumenti di retribuzione e diritti minimi per i lavoratori, secondo quanto dichiarato dall’Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB). Deliveroo ha detto che lo sciopero è stato organizzato da un piccolo “sindacato che non rappresenta la stragrande maggioranza dei rider”.