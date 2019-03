Deliveroo, 1500 riders collegati al servizio

editato in: da

(Teleborsa) – In netto aumento il numero dei riders di Deliveroo. Questo tipo di lavoro, prediletto dagli studenti che, con il loro 40% del totale, rappresentano la maggior parte delle biciclette schierate in strada, è arrivato a contare oltre 1500 riders collegati al servizio. A dirlo è il primo sondaggio del 2019 realizzato dalla piattaforma leader dell’online food delivery, che vede un aumento delle fila di oltre 7500 addetti rispetto quelli rilevati nel dicembre dell’anno precedente.

Questi centauri della bicicletta hanno un‘età media intorno ai 27 anni ed un tempo di permanenza all’interno del settore di 6 mesi. Tra gli oltre 7.500 rider che collaborano con Deliveroo solo 3.300 erano attivi nelle ultime settimane.

L’incidenza della percentuale degli studenti mostra per la prima volta un aspetto interessante e caratteristico, ovvero la stagionalità delle collaborazioni. Le preferenze degli studenti, infatti, si concentrano tra la primavera e l’autunno, in particolare tra giugno e dicembre. Al contrario cala la loro attività in estate e in inverno, in particolare a settembre e marzo. Gli universitari, dunque, tendono a sospendere e riprendere la collaborazione in funzione dei loro impegni, mostrando un comportamento discontinuo. Questa dinamica risulta in linea con la domanda di flessibilità che proviene dai rider e che si conferma, in ogni caso, il principale motivo di soddisfazione del 64% degli intervistati che ha dichiarato di apprezzarne la libertà di poter scegliere dove, quando, quanto e come collaborare. All’interno della “comunità Deliveroo”, il numero di ragazze cresce, passando dal 9% all’11% del totale. Aumenta anche la percentuale di chi sceglie di collaborare con la piattaforma come seconda attività rispetto all’occupazione principale (40%), sia quella di chi collabora in attesa di trovare un altro lavoro (circa il 20%). Entrambe queste categorie mostrano una stagionalità inversa rispetto a quella degli studenti.