Del Vecchio: “Essilor – Luxottica sarà quotata anche a Milano”

(Teleborsa) – “Oltre che a Parigi, Essilor – Luxottica sarà quotata anche a Milano”.

Lo ha affermato il Presidente Esecutivo del colosso degli occhiali, Leonardo Del Vecchio, in una intervista sul Corriere della Sera pubblicata sabato 16 dicembre, dunque all’indomani del rinnovamento delle cariche ai vertici societari.

Proprio a proposito dell’uscita di scena di Massimo Vian e del passaggio delle sue deleghe passeranno allo stesso Del Vecchio e a Francesco Milleri, il fondatore di Luxottica ha dichiarato: “Lascerò solo quando avrò realizzato tutto ciò che ho in mente”.

Secondo del Vecchio “in realtà per la governance di Luxottica cambia veramente poco. Doveva ritrovare velocità, spirito imprenditoriale e coerenza”.

La scelta di Milleri arriva “perché in questi tre ultimi anni ha condiviso con me ogni decisione importante in tutte le aree e in tutti i mercati”.

“Non solo – prosegue l’imprenditore -: è Milleri che ha raggiunto l’accordo con Essilor in soli 15 giorni. Visto che (secondo la stampa) si sta avvicinando il via libera della UE all’integrazione ho voluto che fosse chiaro che l’interlocutore dei nostri partner francesi per quanto riguarda Luxottica è lui”.

Infine, “considerata la mia età, ho espressamente voluto che nel contratto sottoscritto con Essilor, sia Francesco Milleri a sostituirmi nel caso io venissi a mancare”.

Alla domanda sul se questo sia un segnale sul futuro amministratore delegato di Essilor/Luxottica Del Vecchio non si sbilancia.

“L’accordo, già firmato e approvato dalle assemblee di Essilor e Delfin, prevede i ruoli chiave in maniera chiara e precisa. Io sarò il presidente esecutivo, Hubert vice presidente esecutivo, abbiamo gli stessi poteri. La scelta del capo azienda si porrà solo in futuro”.

Del Vecchio non ritiene che eventuali attriti possano rimettere in discussione l’aggregazione e comunque “non è Luxottica che subirebbe un danno. Quanto alla quotazione a Milano “lo ritengo un valore aggiunto importantissimo per tutti i nostri azionisti”. Ed è rilevante anche sotto il profilo dell’immagine: per dire che il nuovo gruppo sarà assolutamente globale.