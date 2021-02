Defence Company Index 2020, Leonardo raggiunge livello più alto per trasparenza e anticorruzione

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo scala la classifica e raggiunge il livello piu` alto del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI) elaborato da Transparency International. Al termine di un processo di analisi delle principali societa` del settore Difesa & Sicurezza a livello mondiale l’organizzazione non governativa ha riconosciuto e premiato le misure messe in atto da Leonardo con l’adozione di politiche piu` stringenti in tema di anticorruzione e il sensibile incremento del livello di trasparenza. Grazie a queste azioni, Leonardo ha scalato il ranking rispetto all’ultima rilevazione del 2015, con un punteggio che la colloca nella Fascia A, la piu` alta nella scala di valutazione. L’assessment e` basato esclusivamente sull’analisi delle informazioni accessibili a tutti gli stakeholders, ed ha analizzato 134 societa` del settore di 38 Paesi in tutto il mondo.

Nel dettaglio, nel corso degli ultimi anni, Leonardo – spiega la società in una nota – si e` dotata di un nuovo codice etico, ha potenziato le responsabilita` e i controlli interni in materia di Internal Audit, Offset e Trade Compliance, varato un nuovo codice per la gestione dei rapporti con i fornitori, emesso nuove e piu` stringenti linee guida per promotori e consulenti commerciali, ottenuto, unica nel settore, la certificazione ISO 37001:2016 “Anti bribery management system”, promosso campagne di whistleblowing interne e adottato nuove metodologie di risk assessment, con particolare attenzione ai profili anticorruzione legati alla conduzione responsabile del business.

“Trasparenza, etica e anticorruzione – sottolinea Luciano Carta, presidente di Leonardo – sono alla base della governance di Leonardo e il riconoscimento ottenuto da Trasparency International conferma la validita` del percorso intrapreso da lungo tempo, teso all’adozione di un approccio strutturato, volto ad un costante miglioramento nell’efficacia degli strumenti adottati dall’azienda. Il rafforzamento delle attivita` svolte, dalla periodica revisione del codice etico e anticorruzione all’implementazione di un modello organizzativo interno di controllo, ha permesso di raggiungere un sistema di governance e di gestione utile a prevenire i possibili rischi, promuovendo e sviluppando, al contempo, una cultura etica d’impresa”.

“Raggiungere la fascia piu` alta dell’indice elaborato da Transparency International e` il frutto di un incessante lavoro di team integrato e coeso che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali preposte – afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo – che ha permesso il raggiungimento di un risultato particolarmente significativo e fonte di orgoglio per tutte le persone di Leonardo. Il riconoscimento dimostra come il rispetto delle regole legate al contrasto alla corruzione nella condotta del business sia centrale e prioritario per svolgere al meglio la nostra attivita` in tutti i Paesi in cui operiamo”.