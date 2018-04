DEF, via libera dal CdM. PIL 2018 visto all’1,5%

editato in: da

(Teleborsa) – Il PIL italiano si attesterà anche nel 2018 all’1,5%.

E’ la stima contenuta nel Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato dal Consiglio dei Ministri.

A fornirla il titolare dell’Economia, Pier Carlo Padoan. “La crescita per il 2017 si è attestata a 1,5%, il dato è confermato per il 2018. L’1,5% riflette un atteggiamento prudenziale di quello che l’economia italiana può produrre”, ha spiegato in conferenza stampa.

Nel 2019 il Prodotto Interno Lordo scenderà all’1,4% e nel 2020 all’1,3%, ha poi puntualizzato Padoan.

Quanto al debito è indicato al 130,8 nel 2018, 128 nel 2019 e 124,7 nel 2020.