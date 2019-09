Def, verso slittamento a lunedì Cdm per il varo della Nadef

editato in: da

(Teleborsa) – Si profila uno slittamento a lunedì per il varo in Consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def. Il termine ultimo fissato dall’ordinamento italiano è il 27 settembre, ma secondo quanto si apprende il governo potrebbe prendere un pò di tempo in più, fino a lunedì 30 settembre, per mettere a punto il quadro di finanza pubblica utile per costruire la manovra 2020.

E’ tramontata definitivamente invece l’ipotesi di portare la Nadef sul tavolo del Cdm di domani. Il Consiglio dei ministri convocato per le 16.30 si occuperà delle deleghe ai ministri senza portafoglio.