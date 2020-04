Def, Senato approva risoluzione maggioranza

editato in: da

(Teleborsa) – Con 161 voti favorevoli, 112 contrari e un astenuto l’Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def. Ieri era arrivato il via libera della Camera con 295 sì e 191 contrari.

In mattinata Palazzo Madama aveva dato l’ok allo scostamento di Bilancio previsto nel Def. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. I voti a favore sono stati 276 con un contrario. Uno scostamento del debito di 55 miliardi per il 2020, pari a circa 3,3 punti percentuali di Pil a sostegno delle misure urgenti per l’emergenza Covid-19 che porteranno a una vera e propria esplosione del debito pubblico che passerà dall’attuale rapporto deficit/Pil dell’1,6 a 10,4% nel 2020.