DEF, mercoledì 19 giugno al via la discussione al Senato

(Teleborsa) – Agenda piena di appuntamenti quella del neonato Governo M5S e Lega.

Martedì 19 giugno prende il via in Aula al Senato la discussione sul DEF – Documento di Economia e Finanza, all’interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal governo.

Mercoledì prossimo, 27 giugno, invece, il premier Giuseppe Conte terrà in Aula al Senato le comunicazioni sul Consiglio Europeo.

Intanto domani 13 giugno alle 11 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, riferirà in Aula al Senato sulla vicenda Aquarius. Preoccupato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, secondo il quale “bisogna intervenire, a breve a medio e a lungo termine”, in quanto la “questione migrazione è strategica perché è a rischio l’intera UE, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto”.

Stamane 12 giugno il premier Giuseppe Conte ha visto a Palazzo Chigi i ministri economici del nuovo governo giallo-verde per discutere dei principali dossier economici che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nei prossimi mesi, in primis il rapporto con l’Europa.