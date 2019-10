Def, il Senato approva la risoluzione della maggioranza

editato in: da

(Teleborsa) – Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def con 169 sì, 123 no e 4 astenuti. Stessi numeri per l’approvazione della risoluzione per il rinvio del pareggio di bilancio.

In Aula è stato il viceministro dell’economia, Antonio Misiani, a sostenere la replica sul NADEF, chiarendo alcuni passaggi chiave. Spicca la lotta all’evasione, con “interventi sull’evasione fiscale dei prodotti petroliferi” e incentivi ai pagamenti elettronici: il governo stima entrate pari allo “0,4 punti di pil, circa 7,4 miliardi di euro di recupero di evasione”.

Nel frattempo, la commissione bilancio alla Camera ha approvato la bozza che verrà portata a Montecitorio dal relatore Giorgio Lovecchio (M5S) nella giornata di giovedì.

(Foto: ANSA)