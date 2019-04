DEF, Di Maio: stima PIL non include Dl crescita e Sblocca cantieri

editato in: da

(Teleborsa) – La parola magica in queste ore è senza dubbio “crescita” che però sembra un miraggio. Neanche a dirlo, riflettori puntati sul Governo, nell’occhio del ciclone ormai da mesi, che cerca comunque di guardare al futuro con moderato ottimismo, spazzando via scenari nefasti, prospettati da più parti e a più riprese.

La previsione di crescita dello 0,2% sul 2019 inserita nel Def, il Documento di Economia e Finanza, non prende in considerazione i Decreti crescita e Sblocca cantieri e a febbraio l’Italia ha segnato il maggior aumento delle produzione industriale nell’area euro. Lo ha detto il Vicepremier e Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine della sua visita a Dubai.

ITALIA COMBATTE A TESTA ALTA – “C’è una situazione economica europea molto critica nella quale l’Italia combatte a testa alta, sempre grazie alle sue imprese – ha aggiunto – che ci fanno ottenere questi risultati e che sicuramente nei prossimi mesi possono migliorare, se investiamo su esportazioni e innovazione”.



CRESCE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE – “Voglio ricordare una cosa”, ha proseguito il Leader pentastellato: sul 2019 “la Germania aveva previsto un +1,9%” di crescita del Pil “e sta combattendo per un + 0,5. Noi abbiamo indicato + 0,2%, ma in questa previsione non rientravano il Decreto Crescita e Sblocca cantieri. Abbiamo segnato la produzione industriale più alta d’Europa, la Germania – ha concluso Di Maio – ha segnato meno 2“.

SBLOCCA CANTIERI E DL CRESCITA A UN PASSO DALLA GAZZETTA – Ore febbrili per l’esecutivo gialloverde con Di Maio che annuncia: “Tra oggi e domani (16 aprile, ndr) sia lo sblocca cantieri che il Dl crescita dovrebbero andare in Gazzetta ufficiale”, spiegando che “in questa fase si è al lavoro con le associazioni di categoria” perchè ad alcune norme serve una “limatura”. Il riferimento è in particolare, ha spiegato, alla norma che riguarda i risparmiatori truffati dalle banche, “sulla quale mettiamo 1,5 miliardi e che quindi deve essere perfetta e condivisa”. “In queste ore – ha concluso – ci sono interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e le associazioni dei risparmiatori”.