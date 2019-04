Def, Di Maio: “Misure di sostegno alle famiglie come in Francia”

editato in: da

(Teleborsa) – “È il momento di mettere nel prossimo Def provvedimenti per un modello di aiuti alle famiglie sul modello francese“. A dirlo è Luigi Di Maio in un’intervista a Rtl 102.5. Il vicepremier tenta così di ricucire il rapporto interno alla maggioranza dopo la partecipazione di Matteo Salvini al Congresso di Verona sulle famiglie che ha segnato la distanza tra i due partiti.

Il leader pentastellato ha spiegato che la sua idea prevederebbe il “50% di sconto sui pannolini, 50% sulle spese per la baby sitter, un coefficiente famigliare che abbatte l’Irpef a seconda di quanti figli hai“.

Per Di Maio il tema della famiglia ha sottolineato le “forti differenze” tra Lega e M5S, “ma questo lo sapevo già. Il tema non è fare politica sui tipi di famiglia, ma che si fanno sempre meno figli in Italia. La famiglia è sacra ma anche la libertà della donna è sacra”, sottolinea.

Il ministro del Lavoro ha poi voluto rassicurare sulla tenuta del governo, in particolare il ministro dell’Economia Tria, dichiarando che “può stare tranquillo. L’unica cosa a cui penso è che deve essere firmato il prima possibile il decreto sui truffati dalle banche. Ci abbiamo lavorato otto mesi. Per noi è fondamentale”, ha aggiunto.