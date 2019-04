Def, Bankitalia: “Scenario condivisibile ma a rischio peggioramento”

editato in: da

(Teleborsa) – Quello presentato nel Def, per Bankitalia, è uno scenario macroeconomico “realistico e complessivamente condivisibile” ma vi sono “rischi rilevanti che possono provenire da un peggioramento del contesto globale e da un più accentuato deterioramento della fiducia delle imprese”. Ad affermarlo, in audizione sul Def 2019 presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato, è Eugenio Gaiotti, capo economista del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia.

“Il quadro programmatico del Documento conferma sostanzialmente la legislazione vigente, che include l’attivazione delle clausole di salvaguardia. Il governo esprime comunque l’intenzione di definire misure alternative di copertura, delle quali non sono definiti i dettagli” ha affermato Gaiotti sottolineando, tuttavia, che “l’azione di riequilibrio sui conti pubblici è inscindibile da una politica economica volta a creare le condizioni per una crescita duratura”.

Via Nazionale ha posto l’accento sulla necessità di “investimenti pubblici per innalzare la crescita” aggiungendo che ulteriori stimoli “si possono ottenere con una ricomposizione del bilancio pubblico a parità di saldo, concentrando le risorse sui programmi che meglio possono sostenere l’attività economica e riducendo la tassazione sui fattori della produzione, in particolare sul lavoro”.

In un contesto in cui in Italia “le informazioni più recenti danno qualche segnale favorevole sulla crescita nel primo trimestre ma molti indicatori restano ancora deboli” se si vuole “evitare l’attivazione delle clausole di salvaguardia” per Gaiotti appare necessaria “l’individuazione di coperture di notevole entità“. Sarà inoltre necessario – ha aggiunto – “aumentare la spesa per investimenti pubblici, avviare con un percorso di riforma del sistema tributario, una graduale riduzione della pressione fiscale, rafforzare gli incentivi all’investimento e all’innovazione” e puntare al raggiungimento di “effettivi risultati nel contrasto all’evasione”. In assenza di tali misure e di razionalizzazioni della spesa si andrà, infatti, incontro “ad aumenti del disavanzo non compatibili con l’avvio di un credibile percorso di riduzione duratura del peso del debito”. Banca d’Italia ha auspicato “una riforma fiscale organica, che non riguardi solo l’imposizione sui redditi” sottolineando che l‘Irpef “contribuisce in misura significativa al finanziamento della spesa pubblica (con un gettito pari a quasi il 10 per cento del Pil)”. In sostanza per Bankitalia è “condivisibile l’intenzione di non ricorrere ad ulteriore indebitamento per approvare una riforma fiscale” – che il governo punta a realizzare attraverso una riduzione delle tasse sul ceto medio finanziato con una revisione complessiva delle agevolazioni fiscali – ma riduzioni del carico fiscale sul lavoro devono essere compensate da razionalizzazioni della spesa.

Impatto del Reddito di cittadinanza – Considerando “l’elevata propensione al consumo dei beneficiari” Bankitalia ha definito “condivisibile” la stima dell’effetto sul Pil del reddito di cittadinanza quantificata in 0,2 punti percentuali di maggiore crescita per quest’anno e il prossimo. Dubbi invece riguardo all'”impatto sulla crescita dell’occupazione” (stimato in 0,4 punti percentuali nel 2021) che, per via Nazionale presuppone un sostanziale miglioramento di efficacia dei centri per l’impiego”.

Spread impatta negativamente sul Pil dei prossimi anni – Condivisa dalla Banca d’Italia la valutazione del Def secondo la quale “l’elevato livello dello spread sui titoli di Stato inciderà negativamente e in misura crescente sulla dinamica del prodotto negli anni successivi al 2019” dal momento che il differenziale rispetto ai titoli tedeschi è diminuito, ma supera ancora di oltre 100 punti base il livello prevalente un anno fa”.



Effetto degli investimenti sul Pil – Per Gaiotti “a regime il Pil può aumentare di 0,2 punti percentuali per anno circa per effetto dell’intero ammontare di investimenti pubblici previsti” mentre per il 2019 “non vi saranno effetti rilevanti dati i ritardi”.

Incertezza su riduzione debito pubblico – Sull’andamento delle variabili che determinano una riduzione del debito pubblico via Nazionale ha espresso incertezza. “Qualora una di esse risultasse, anche di poco, meno favorevole di quanto atteso dal governo la riduzione del debito nel prossimo triennio sarebbe a rischio“, ha affermato Gaiotti. In particolare secondo l’economista della Banca d’Italia “gli incassi derivanti da privatizzazioni per un punto percentuale del prodotto (circa 18 miliardi) costituiscono un obiettivo superiore ai risultati conseguiti negli ultimi anni”. Nel 2018, ha aggiunto, “non sono stati realizzati proventi da privatizzazioni. Nell’ultimo quinquennio gli introiti della vendita di partecipazioni sono stati in media pari a circa 0,1 punti percentuali del Pil, risultando sistematicamente inferiori a quelli programmati”.