Deer & Company, sotto attese risultati quarto trimestre

(Teleborsa) – Crescono, in modo inferiore alle previsioni degli analisti, utili e ricavi nel quarto trimestre per Deer & Company, società statunitense che produce macchine agricole. I risultati evidenziano infatti un utile di 784,8 milioni di dollari, pari a 2,42 dollari per azione, rispetto ai 510,3 milioni, o 1,57 dollari per azione, registrati nello stesso periodo dello scorso anno.

L’utile rettificato si è attestato a 747,7 milioni di dollari, o 2,30 dollari per azione. Come detto il dato non soddisfa le previsioni di mercato, che erano per un utile per azione a 2,45 dollari. Le vendite del Gruppo nel quarto trimestre sono aumentate del 17,5% a 9,42 miliardi di dollari dagli 8,02 miliardi dello scorso anno.

Dopo aver perso oltre il 5% nel pre market, il titolo Deer & Company ha avviato le contrattazioni a Wall Street guadagnando il 3,53%.

(Foto: Joao Marcelo on Unsplash)